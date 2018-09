Castel Volturno, anziana 74enne violentata in casa

Si attendono conferme circa un caso di violenza sessuale ai danni di una donna di 74 anni che sarebbe stata aggredita e stuprata in casa sua, a Castel Volturno in provincia di Caserta. La donna, che sarebbe stata portata in stato di shock in ospedale nel centro campano, avrebbe riferito alla polizia di essere stata picchiata e violentata da un extracomunitario non meglio identificato. Gli agenti sarebbero quindi giunti nell’abitazione della donna per effettuare i dovuti rilievi per accertare la veridicità del suo racconto, che al momento presenta ancora alcuni lati oscuri.

La violenza sarebbe stata messa in atto nella notte. L’uomo si sarebbe introdotto in casa della donna, l’avrebbe quindi picchiata prima di abusarne sessualmente. Il racconto dell’anziana è ancora al vaglio degli inquirenti e si attendono conferme in tal senso anche dai referti medici rilasciati dall’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, presso la quale la donna è stata ricoverata.