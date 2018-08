Terremoto a Pesaro: scossa di magnitudo 3.7 avvertita anche in Emilia

Il terremoto in Centro Italia risveglia la paura negli abitanti della zona: una nuova scossa di magnitudo 3.7 della scala Richter ha colpito la costa marchigiana Pesarese, a una profondità di 34 chilometri, alle ore 15.03. E’ stata percepita nettamente anche a Rimini, Cattolica, Pesaro, Fano, ancora e Jesi. Per il momento non si registrano né feriti, né danni strutturali a edifici pubblici o privati.

Molti abitanti del Centro Italia, costantemente in allerta terremoto, dopo la scossa delle ore 15.00 con epicentro a Pesaro, si sono rivolti al numero d’emergenza dei Vigili del Fuoco, ma fortunatamente non è stato registrato alcun caso di reale pericolo.

Al momento non vi sono ulteriori dettagli, tuttavia l’occasione è sempre valida per rispolverare tutte le regole da seguire per sopravvivere in caso di terremoto.