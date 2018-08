Roma: crollo nella chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. Nessun ferito

Nuovi crolli in Italia, questa volta è successo a Roma: intorno alle ore 15.00 è andata quasi completamente in frantumi la volta della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, in Clivio Argentario, a due passi dal Campidoglio e da via dei Fori Imperiali. Sono stati attimi di paura, ma fortunatamente l’edificio al momento del crollo del soffitto era chiuso al pubblico. Al momento, al di là dei danni strutturali, non si registrano feriti.

#Roma #30ago 15.00, crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, in via San Pietro in Carcere. Al momento non risultano persone coinvolte, #cinofili, squadre ordinarie e #speleo #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/jv6A6xXZHB — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 30, 2018

Immediato l’intervento sul posto dei Carabinieri del Comando di Piazza Venezia e dei Vigili del Fuoco. La chiesa di San Giuseppe dei Falegnami risale alla fine 1500, attualmente viene utilizzata principalmente per celebrare matrimoni. La gestione dell’immobile è affidata al Fondo edifici culto del ministero dell’Interno.