Genova: intonaco cade dalla Sopraelevata in zona Ponte dei Mille

La Strada Sopraelevata di Genova ha perso alcuni pezzi di intonaco dalla parte inferiore e calcinacci sono caduti sulla strada sottostante, nei pressi di Ponte dei Mille. Allertati dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti sia Vigili del Fuoco che gli addetti dell’azienda comunale Aster che si occupa della manutentore delle strade a Genova. Fortunatamente nessun passante è stato ferito dal crollo del pezzo di intonaco e la zona a pochi passi dalla Stazione marittima è stata messa in sicurezza.

I fatti, come riporta l’edizione locale de ilsecoloxix.it, risalgono a sabato scorso, quando una corsia della carreggiata è stata chiusa al traffico per evitare incidenti ben più gravi. Il flusso del traffico è poi stato ripristinato in breve tempo dopo l’intervento di messa in sicurezza della zona.

Un episodio simile era accaduto anche a giugno, quando un pezzo di intonaco si era staccato dalla Strada Sopraelevata nella zona di piazza Caricamento.