Bambina muta muore dopo essere stata dimenticata in auto sotto al sole

Un’incredibile tragedia è successa negli Stati Uniti. Una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata dimenticata in macchina dalla madre. La piccola è rimasta chiusa nella vettura parcheggiata sul vialetto della casa di famiglia a Suffolk County, nello Stato di New York. La piccola, essendo muta, non ha potuto chiedere aiuto così è rimasta per ore nell’abitacolo sotto al sole cocente. La mamma, che era scesa dalla macchina insieme agli altri due figli, ha sostenuto di credere che la bambina li stesse seguendo in casa. I poliziotti hanno confermato che la donna ha dichiarato di credere che la macchina fosse vuota. Solo dopo alcune ore, quando ha cercato in casa la figlia e non l’ha trovata, è andata a vedere in macchina e lì ha trovato la bambina già morta. Le temperature, in questi giorni, sono arrivate fino a 38 gradi.

Tragedia che non è certo l’unica, come potete leggere proseguendo a sfogliare l’articolo, dato che anche in Italia le pagine di cronaca locale sono piene di casi del genere, casi in cui bambini piccoli vengono dimenticati in auto da genitori o tutori che dovrebbero invece proteggerli.