Incidente sull’A1 tra Orvieto e Fabro, tir contro auto causa due morti: autostrada chiusa

Due persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto un Tir e un’automobile. E’ successo sull’autostrada A1 Milano-Napoli tra i caselli di Orvieto e Fabro in direzione Nord. In seguito all’incidente Autostrade per l’Italia ha comunica che il tratto in direzione Firenze è stato chiuso poiché il mezzo pesante, dopo essersi ribaltato ha perso il carico e ha preso fuoco. Le vittime viaggiavano sull’auto colpita dall’autotreno.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto al km 430, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco ed i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione quinto Tronco di Fiano Romano.

Agli utenti diretti verso Firenze, oltre a consigliare l’uscita di Orvieto ed il rientro a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinaria, per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire ad Orte per poi raggiungere Perugia e riprendere l’A1 dalla Perugia Bettolle all’altezza di Valdichiana.