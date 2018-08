Calendario scuola 2018/2019: date di inizio lezioni, festività e ponti

/ Ansa Approfondiamo tutti i dettagli relativi al calendario scuola 2018-2019 andando a vedere quali sono le date di rientro e di inizio delle lezioni regione per regione, con anche le date delle prossime vacanze in base alle festività e ai ponti previsti per i prossimi mesi. In alcune regioni gli studenti rientreranno sui banchi di scuola prima di altri, ma nell’arco dell’anno recupereranno con giorni di vacanza in più, ad esempio per il ponte di Pasqua 2019. Ecco tutte le informazioni necessarie sul calendario scolastico 2018-2019. Da segnalare che sono previste chiusure specifiche in base alle festività regionali o comunali come per le feste dei santi patroni.

Calendario scolastico Abruzzo Il rientro a scuola è il 10 settembre 2018, mentre l’ultimo giorno è previsto per l’8 giugno 2019. Per quanto riguarda le chiusure segnaliamo il Ponte di Ognissanti, quando le scuole saranno chiuse anche il 2 e il 3 novembre. Poi ci sono le vacanze di Natale dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, le vacanze di Pasqua dal 18 aprile al 24 aprile 2019 e le vacanze di Carnevale il 4 e 5 marzo.

Calendario scolastico Basilicata In Abruzzo la scuola riapre il 10 settembre 2018 e chiude il 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia). Anche qui il Ponte di Ognissanti porterà alla chiusura delle scuole il 2 e il 3 novembre. Le vacanze di Natale sono in calendario dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, le vacanze di Pasqua dal 18 aprile al 24 aprile 2019 e le vacanze di Carnevale saranno il 4, 5 e 6 marzo 2019.

Calendario scolastico Calabria Il primo giorno di scuola degli studenti calabresi è il 17 settembre 2018 mentre l’ultimo è l’8 giugno 2019. Il ponte di Ognissanti porterà la chiusura delle scuole il 2 e 3 novembre 2018 mentre le vacanze di Natale saranno dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 e le vacanze di Pasqua dal 18 aprile al 24 aprile 2019.

Calendario scolastico Campania Le scuole in Campania riaprono il 12 settembre 2018 e chiudono l’8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia), ulteriore pausa è prevista per il Ponte di Ognissanti il 2 e il 3 novembre, poi ci saranno le vacanze di Natale dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, le Vacanze di Carnevale il 4 e 5 marzo, e le Vacanze di Pasqu: dal 18 aprile al 24 aprile 2019. Altre vacanze sono previste per il 26 e 27 aprile.

Calendario scolastico Emilia Romagna Il 17 settembre 2018 si rientra a scuola in Emilia Romagna, l’ultimo giorno di scuola sarà il 7 giugno 2019. Il 2 e il 3 novembre le scuole saranno chiuse per il Ponte di Ognissanti. Le vacanze di Natale sono in calendario dal 24 dicembre al 5 gennaio, le vacanze di Pasqua dal 18 al 23 aprile 2019.

Calendario scolastico Friuli Venezia Giulia In Friuli si torna a scuola il 10 settembre 2018 e le lezioni finiranno il 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia). Dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 ci saranno le Vacanze di Natale mentre dal 4 al 6 marzo 2019 le scuole saranno chiuse per le vacanze di Carnevale. Le vacanze di Pasqua sono in calendario dal 18 aprile al 24 aprile 2019.

Calendario scolastico Lazio Gli studenti torneranno a scuola il 17 settembre 2018 fino all’8 giugno 2019. Le vacanze di Natale sono in calendario dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, quelle di Pasqua dal 18 al 23 aprile 2019.

Calendario scolastico Liguria Il 17 settembre 2018 gli alunni liguri torneranno sui banchi di scuola, per finire il giorno 11 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia). Anche qui segnaliamo il Ponte di Ognissanti il 2 e 3 novembre 2018. Le vacanze di Natale sono in programma dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, le vacanze di Pasqua sono dal 18 al 20 aprile 2019 mentre per il Ponte del 25 aprile le scuole resteranno chiuse anche il 26 e il 27 aprile 2019.

Calendario scolastico Lombardia Il primo giorno di scuola in Lombardia è il 12 settembre 2018, l’ultimo l’8 giugno 2019. Le vacanze di Natale vanno dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, per Carnevale le scuole saranno chiuse l’8 e 9 marzo 2019, mentre per le Vacanze di Pasqua gli studenti resteranno a casa dal 18 aprile al 24 aprile 2019.

Calendario scolastico Marche Nelle marche la data di inizio delle lezioni è il 17 settembre 2018, l’ultimo giorno di scuola è l’8 giugno 2019. Scuole chiuse anche il 2 novembre per il Ponte di Ognissanti. A Natale si sta a casa dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 mentre a Pasqua le vacanze sono dal 18 aprile al 24 aprile 2019.

Calendario scolastico Molise Il rientro a scuola è previsto per il 13 settembre 2018, l’ultimo giorno di scuola è l’8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia). Due e tre novembre le scuole saranno chiuse per il Ponte di Ognissanti. Le vacanze di Natale iniziano dal 24 dicembre 2018 fino al 5 gennaio 2019, mentre a Pasqua le scuole chiudono dal 18 al 23 aprile 2019. Altra vacanze in programma è per il 24 aprile 2019.

Calendario scolastico Piemonte Il 10 settembre 2018 si rientra a scuola in Piemonte e l’ultimo giorno è l’8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia). Per il ponte si starà in vacanza il 2 e 3 novembre 2018, poi le vacanze di Natale sono previste dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Dal 2 al 6 marzo le scuole chiuderanno per le vacanze di Carnevale. Dal 18 aprile al 25 aprile 2019 c’è la pausa per le vacanze di Pasqua.

Calendario scolastico Puglia Il primo giorno di scuola in Puglia è il 20 settembre 2018, l’ultimo è il 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia). Le scuole saranno chiuse anche il 2 e il 3 novembre per il Ponte di Ognissanti. Le vacanze di Natale sono in calendario dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, mentre per la Pasqua le scuole chiuderanno dal 18 al 23 aprile 2019. Anche il 24 aprile 2019 sarà giorno di festa.

Calendario scolastico Sardegna Si ricomincia il 17 settembre fino all’8 giugno 2019 (30 giugno per le scuole dell’infanzia). Il 2 novembre le scuole saranno chiuse per il Ponte di Ognissanti, dal 24 dicembre al 5 gennaio per le ferie di Natale, il 5 marzo per Carnevale e dal 18 al 23 aprile per le vacanze di Pasqua. Non sono previsti ponti per l’Immacolata, per il 1° maggio e per il 2 giugno.

Calendario scolastico Sicilia In Sicilia si torna a scuola il 12 settembre 2018 fino all’11 giugno (29 giugno per le scuole dell’infanzia). Dal 22 dicembre al 6 gennaio le scuole saranno chiuse per le vacanze di Natale e dal 18 al 24 aprile 2019 per le vacanze di Pasqua.

Calendario scolastico Toscana Il 17 settembre 2018 si torna sui banchi di scuola in Toscana, fino al 10 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia). Per Natale ci saranno le scuole chiuse dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 e per Pasqua dal 18 al 23 aprile 2019.

Calendario scolastico Trentino Alto Adige Gli studenti della provincia di Bolzano rientreranno a scuola il 5 settembre mentre gli altri il 12 settembre 2018 fino all’8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell’infanzia). Studenti a casa anche per il Ponte di Ognissanti dal 2 e 3 novembre 2018, per Natale dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 e per Pasqua dal 19 aprile al 27 aprile 2019.

Calendario scolastico Umbria Il primo giorno di scuola in Umbria è il 12 settembre 2018, e l’ultimo l’8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia). Anche qui il 2 e 3 novembre 2018 si chiude per Ognissanti, poi in calendario ci sono le chiusure per il Natale dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, e per Pasqua dal 18 al 24 aprile 2019.

Calendario scolastico Valle d’Aosta In Valle d’Aosta si torna sui banchi il 12 settembre 2018 fino al 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia). Altro stop è previsto per Ognissanti, due e tre novembre, poi per Natale, dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, per la Fiera di Sant’Orso 30 e 31 gennaio 2019, quindi a Carnevale – 4 e 6 marzo 2019 – e a Pasqua dal 18 aprile al 24 aprile 2019.