Ordinano 4 calici di vino: Arriva lo scontrino e scoppia l’inferno

E’ successo di nuovo, un conto troppo salato ha fatto scoppiare una rissa tra i clienti e il gestore di un locale: l’aggressione questa volta si è consumata a Firenze, in un’enoteca nelle immediate vicinanze di piazza Strozzi. Il responsabile del locale è stato assalito fisicamente da un cittadino cinese: il cliente e altri tre connazionali avevano consumato 4 bicchieri di vino. Il totale di 50 euro li ha letteralmente mandati fuori di testa.

Come riporta Firenze Today, in breve la discussione verbale si è trasformata in aggressione fisica ai danni del gestore dell’enoteca: il turista avrebbe addirittura strappato la camicia al titolare, intimandolo di restituirgli i soldi.

Per sedare gli animi si è reso necessario l’intervento di una pattuglia della Polizia. Non si tratta purtroppo di un caso isolato, di recente a Venezia, in un bar della centralissima piazza San Marco, una coppia di turisti è rimasta letteralmente senza parole dinanzi a un conto di ben 43 euro per due caffè espressi e due bottigliette d’acqua da 250 millilitri. In quel caso fortunatamente non si è arrivati alle mani.