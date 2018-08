Bimbo di 2 anni muore sul volo Beirut-Roma, atterraggio d’emergenza a Bari

Un bimbo di 2 anni di origini libanesi è morto mentre si trovava in volo con i genitori su un aereo Alitalia partito da Beirut e diretto a Roma. Per potergli prestare gli adeguati soccorsi il pilota ha deciso di eseguire un atterraggio di emergenza presso l’aeroporto di Bari, ma il bambino, che era stato colto da una improvvisa crisi cardiaca, non ha mai ripreso conoscenza e nonostante i tentativi di rianimazione svolti a lungo dai medici del 118, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Dopo il malore che ha colpito il bimbo, una delle hostess a bordo ha prestato il primo soccorso al piccolo ma la crisi cardiaca lo ha di fatto stroncato e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. I medici che hanno provato a salvarlo non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.