Taranto, si schianta con la minimoto contro un muretto: muore un bimbo di 9 anni

Ha avuto un epilogo drammatico l’incidente avvenuto a Martina Franca, in provincia di Taranto: un bambino di 9 anni ha perso la vita schiantandosi con la minimoto contro un muretto. Il piccolo si trovava all’aperto dove stava giocando con alcuni amici, a un certo punto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un muro. Il bimbo è stato subito trasportato d’urgenza in ospedale, ma è morto poco dopo per le gravi lesioni riportate. Il fratellino, che era sul mezzo con lui, è rimasto ferito.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’incidente è avvenuto in contrada Pezze Mammarelle, a quasi 15 chilometri da Martina Franca. Il bambino di 9 anni a un certo punto non è riuscito a controllare la minimoto e si è schiantato. Immediato l’intervento dei soccorsi: i due fratellini sono stati entrambi portati all’ospedale Perrino di Brindisi.

Il piccolo alla guida è morto poco dopo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Taranto e del commissariato di Martina Franca.