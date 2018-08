Gettano cicche in spiaggia: il discorso del bagnino è virale

Sappiamo tutti che rispettare l’ambiente, e che tra l’altro è vietato dalla legge che prevede multe salate per i trasgressori, ma sono ancora tanti i fumatori che gettano cicche di sigarette in spiaggia.

Così, per redarguire i turisti incivili che lasciano rifiuti sulla sulla spiaggia di Santa Reparata, a Santa Teresa in Sardegna, il bagnino Luca Sestri ha preso il megafono in mano e ha parlato alla folla. Ecco il video

Il suo intervento, una vera e propria lezione di civiltà, postato sui social, è presto diventato virale e applauditissimo.