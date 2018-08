Ponte Morandi: due gattini estratti vivi dalle macerie dopo 8 giorni

I Vigili del Fuoco continuano a lavorare incessantemente a Genova, dai primi istanti successivi al tragico crollo del Ponte Morandi. Dopo 8 giorni, hanno estratto vivi dalle macerie due gattini: i cuccioli, visibilmente impauriti sono stati subito accolti dall’abbraccio di due volontarie della Croce d’Oro di Albissola. Uno dei due micini è in ottime condizioni, mentre l’altro è stato portato in una clinica veterinaria per essere rimesso in sesto.

Entrambi sono stati ‘battezzati’ con un nome speciale, ‘Brooklyn’, quello che tutti i genovesi erano soliti utilizzare per indicare il ponte rovinosamente crollato il giorno prima di Ferragosto. I due cuccioli appartenevano a una colonia felina della zona: durante il crollo sono rimasti imprigionati in un capannone situato proprio sotto al pilone che ha ceduto.

I Vigili del Fuoco hanno trovato due gattini che erano rimasti bloccati all’interno di un capannone ad uso deposito nell'area del crollo di Ponte Morandi. Anche questo è un piccolo segnale di speranza! #pontemorandi #Genova pic.twitter.com/CdmXWlHSpF — Giovanni Toti (@GiovanniToti) August 22, 2018

Entrambi, non appena sono stati estratti dalle macerie hanno iniziato a miagolare e si sono aggrappati alle maglie delle soccorritrici, probabilmente felici di essere stati salvati, ma anche tanto impauriti.

‘Sono stati trovati intrappolati in un capannone in piena zona rossa e la mia collega e io abbiamo deciso di adottarli. Il mio sta bene, lo sto portando ad Albissola dal veterinario per le cure del caso, il fratellino è in condizioni più critiche ed è ora ricoverato in clinica a Genova’, ha raccontato Sara Pretin.