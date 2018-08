Cartello cade sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno: tragedia sfiorata

Il maltempo che si è abbattuto sulla zona ha causato la caduta di un cartello stradale sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Si è sfiorata la tragedia ma per fortuna non è successo niente di grave. Il cartello ha infatti lambito alcune auto di passaggio all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

Maltempo lungo la Fi-Pi-Li

Gli automobilisti che stavano passando all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord e hanno notato la caduta del cartellone stradale hanno avuto paura, ci sono stati rallentamenti ma per fortuna nessun danno o altri disagi ai viaggiatori.