Strage del Raganello: chi sono le vittime del torrente in piena

Sale il numero delle vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria : sono 10 gli escursionisti che sono stati travolti e uccisi dalla piena del torrente e provengono da 5 diverse regioni. Al momento l’elenco ufficioso delle vittime conta i seguenti nomi: Paola Romagnoli, Bergamo, 1963, ricercatrice universitaria; Antonio de Rasis, 1986, Trebisacce (Cosenza); Gianfranco Fumarola, 1975, Martina Franca (Taranto); Maria Immacolata Marrazzo, 1975, Ercolano (Napoli); Carmela Tammaro, 1977, Napoli; Antonio Santopaolo, 1974, Napoli; Miriam Mezzolla, 1991, Taranto; Carlo Maurici, 1983, Roma; Valentina Venditti, 1984, Roma; Claudia Giampietro, 1987, Conversano​. Scopriamo nelle pagine a seguire qualcosa di più sulle loro vite.

Tra le prime vittime identificate dopo la strage della piena del Raganello, c’è Antonio De Rasis, 32 anni, di Cerchiara di Calabria. Non era sposato e aveva scelto di concentrarsi sul suo lavoro di volontario della protezione civile. Era intervenuto come soccorritore dopo la valanga di Rigopiano. Il suo zaino è stato ritrovato a diversi chilometri di distanza da dove è avvenuta la tragedia.

Tra le vittime ci sono anche due giovani ragazze, amiche, che su Facebook si descrivevano come modelle, ballerine e animatrici. A perdere la vita nelle Gole del Raganello è Miryam Mezzolla, 27 anni, originaria di Torricella, in provincia di Taranto, 27 anni. La sua grande passione era il Burlesque.

L’amica inseparabile di Miryam era Claudia Giampietro, 31, di Conversano, in provincia di Bari. Anche lei aveva una grande passione per il mondo della moda e quello della musica. Entrambe le ragazze, sui loro profili Facebook avevano pubblicato numerosi scatti insieme.

Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo sono due genitori di due bambine di 10 e 12 anni, che hanno perso la vita nella strage del Raganello. Le piccole sono invece sopravvissute. E’ stato il sindaco di Qualiano, comune in provincia di Napoli, a confermare che tra le vittime c’è anche una coppia della sua città.

Maria Immacolata Marrazzo, di 43 anni, avvocato di Torre del Greco è stata trovata priva di vita. Si trovava in Calabria insieme al marito Giovanni Sarnataro, anche lui avvocato, e ai due figli Mario e Angela, che si sono salvati. Erano in vacanza con le altre due vittime, Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo.

Vittime del Raganello: Gianfranco Fumarola

Tra le vittime c’è anche un agente di polizia penitenziaria di Cisternino, Gianfranco Fumarola, 43 anni. Si trovava insieme ai suoi figli di 11 e 12 anni, e una nipote. La moglie e il figlio più piccolo, di 4 anni, sono sopravvissuti perché avevano deciso di non partecipare all’escursione. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Cisternino Gianfranco, è morto in ospedale per le gravi ferite riportate. Probabilmente aveva tentato di salvare i suoi figli, che sono stati trovati dai soccorritori attaccati a dei rami o a delle rocce’.