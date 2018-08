La storia di Nonna Peppina, sfrattata dalla sua casetta di legno dopo il terremoto

“Ieri è stato notificato il dissequestro della casetta di nonna Peppina, e lei non vede l’ora di tornarci. Fra tante brutte notizie, finalmente ne arriva una buona! #Forzanonna, chi la dura la vince”, scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini allegando tanto di foto Ieri è stato notificato il dissequestro della casetta di #nonnaPeppina, e lei non vede l’ora di tornarci.

Fra tante brutte notizie, finalmente ne arriva una buona! #Forzanonna, chi la dura la vince pic.twitter.com/VgjbLf1iu7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 21, 2018 Ma chi è Nonna Peppina? Sulle pagine dei giornali abbiamo letto tanto su di lei, qui vogliamo ripercorrere la sua storia>>>

Giuseppina Fattori, che tutti abbiamo imparato a chiamare affettuosamente Nonna Peppina, è un’anziana di 95 anni che ha perso la sua casa in seguito al terremoto in centro Italia che 14 mesi fa ha distrutto molti centri nelle Marche, nel Lazio e in Abruzzo. Non solo. La signora terremotata della frazione di San Martino di Fiastra – in provincia di Macerata – è stata anche sfrattata dalla casetta di legno che i suoi familiari le avevano costruito nei pressi dell’abitazione distrutta dal sisma e rimasta inagibile. Questo perché le autorità la considerano abusiva e senza le autorizzazioni necessarie.

Il terremoto distrugge la casa di Nonna Peppina Una serie di eventi sismici colpisce il Centro Italia tra agosto e ottobre 2016, per poi replicare nel gennaio 2017. I terremoti hanno avuto epicentro lungo la Valle del Tronto, interessando il confine umbro-marchigiano e l’Abruzzo. E’ proprio a causa del terremoto del 26 ottobre che la signora Giuseppa Fattori diventa una sfollata a 95 anni. La sua casa di Moreggini di San Martino di Fiastra (Macerata) diventa inagibile, può crollare da un momento all’altro.

La famiglia costruisce una casetta di legno, abusiva Nonna Peppina lascia la casetta di legno abusiva nella frazione Moreggini a San Martino di Fiastra. / Ansa La famiglia di Peppina decide di costruire una casetta di legno nella sua proprietà, per permettere alla nonnina di stare vicino ai suoi ricordi. Tale casetta viene dichiarata abusiva per mancanza della concessione abitativa comunale, quindi per il non rispetto del piano regolatore e per il mancato rispetto del vincolo paesaggistico, dato che la zona ricade nel Parco dei Monti Sibillini. Nonna Peppina viene quindi chiamata a lasciare la struttura, viene sfrattata. In un primo momento decide di dare battaglia: “Io da lì non mi muovo, ci sto lo stesso. Poi verrà lei a mettermi le manette”, dice al maresciallo che le notifica lo sfratto esecutivo in 15 giorni.

La storia di Peppina in tv e tra i politici Matteo Salvini della Lega Nord lo scorso 20 settembre, in visita da Giuseppa Fattori, presso la casetta di legno a San Martino di Fiastra / Ansa La storia della nonnina terremotata sotto sfratto viene subito esaltata sulle tv generaliste che raccontano casi umani e premono sulla facile indignazione popolare contro lo stato che non funziona e l’eccessiva burocrazia. I giornali aggiornano i lettori con aneddoti riguardanti la nonnina di Macerata. Barbara D’Urso si collega ogni giorno, i telegiornali ripropongono la vicenda. Le figlie scrivono al Papa e sui social gira la fake news che la Boldrini avrebbe dichiarato: “Un vero peccato demolire la casetta di legno della nonna Peppina! Quindi l’idea di metterci i clandestini”. Ovviamente non è vero. Ad un certo punto la politica intercetta un tema ghiotto per speculare e allora partono le crociate di Matteo Salvini e Giorgia Meloni che critica governo e stato invitando ad aiutare la signora “in nome della nostra Storia” e dell’essere di destra. Chiama in causa pure Mattarella, ma dal Colle arriva la precisazione “non è mai giunta alcuna lettera da parte della signora Peppina Fattori, né da alcuno dei suoi familiari”, ma da un comitato locale. Il Presidente della Repubblica è intervenuto chiedendo chiarimenti alle locali autorità, le quali hanno assunto le loro decisioni “in ambito giudiziario e amministrativo, nella responsabilità dei propri compiti”.

Nonna Peppina si trasferisce nel container Giuseppa Fattori cede alla pressione burocratica, ma non vuole trasferirsi dalla figlia, che abita nell’anconetano, per non allontanarsi dai posti in cui ha vissuto una vita. Viene quindi trasferita in un container, tra la rabbia delle figlie che denunciano: “Ci trattano come delinquenti”. Giuseppa Fattori è stata sfrattata secondo quanto ha stabilito il Tribunale del Riesame, che ha respinto il ricorso presentato dalla 95enne. Secondo i giudici, la permanenza dell’anziana nella casetta di legno costituiva un aggravamento del reato di abuso edilizio. Il Tribunale ha rigettato l’istanza presentata dalla famiglia dell’anziana contro il sequestro disposto dalla Procura di Macerata, che pure aveva consentito una proroga alla 95enne proprio in attesa del verdetto del Riesame. La nonnina vive e dorme in un container di dieci metri quadrati allestito vicino alle sue vecchie case: quella lesionata dal terremoto e quella in legno, dichiarata abusiva. Il bagno (chimico) è all’esterno, particolare che rende le cose ancora più difficili. “Tutte le mattine vado dalle galline”, racconta la donna. Ora si attende la decisione del Tar sull’eventuale abbattimento della casetta diventata una ragione di vita per la 95enne che non vuole lasciare il posto in cui ha vissuto.

Un imprenditore dal cuore d’oro offre il suo aiuto a Nonna Peppina L’imprenditore, fondatore della piattaforma social SixthContinent, si è rivolto al sindaco attraverso il quotidiano Il Giornale: “Basta chiacchiere. Peppina vuole rimanere nel paese in cui ha vissuto per tutta una vita? Farò l’impossibile per esaudire il suo desiderio. Ci sarà pure da qualche parte, nelle immediate vicinanze della sua vecchia abitazione, un appartamento sicuro e in vendita? Bene, che il sindaco mi faccia sapere al più presto perché lo voglio donare a Peppina”, ha annunciato.