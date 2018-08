Calabria, la piena del Raganello travolge gli escursionisti: 10 morti e 3 dispersi

E’ drammatico il bilancio della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: sale a 10 il numero degli escursionisti travolti dalla piena del torrente e uccisi, 3 quello dei dispersi. Nel corso della notte, una delle persone rimaste gravemente ferite è deceduta presso l’ospedale di Cosenza a causa di un trauma toracico. Altre 11 persone sono attualmente ricoverate, di queste 6 versano in gravi condizioni (ci sarebbe anche una bambina). Una ventina di persone invece sono state tratte in salvo.

La difficoltà delle ricerche

Il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi ha spiegato a proposito degli escursionisti coinvolti della tragedia: ‘La difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all’appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi sono cinque e Molte segnalazioni sono pervenute nella notte al nostro numero verde (88222211). Tutte le vittime sono state identificate e, al momento, le persone ricoverate sono undici e si trovano negli ospedali di Castrovillari quelli meno gravi e di Cosenza quelli più gravi (cinque) e uno a Rossano. Le ricerche non si sono mai interrotte e sono andate avanti tutta la notte. Con la luce del giorno è più facile procedere’.

#Castrovillari (CS), sono proseguite per tutta la notte le ricerche di dispersi sul torrente #Raganello, sono 5 al momento quelli segnalati. Il bilancio è di 10 persone decedute, mentre 14 sono state salvate dai #vigilidelfuoco. Nel video uno dei recuperi fatti ieri da #dragovf pic.twitter.com/8cVakvtMfP — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 21, 2018

‘Le ondate di piena nel torrente Raganello ci sono spesso d’inverno, ma non era mai capitato d’estate, quando il torrente è molto frequentato dai turisti. Oggi, invece, afferma il soccorritore, l’ondata di piena è arrivata all’improvviso e il livello del torrente ha raggiunto i due metri, due metri e mezzo. Era impossibile accorgersene perché in quel tratto non stava nemmeno piovendo’, ha chiarito Luca Franzese, responsabile del Soccorso Alpino della Calabria.

La piena del Raganello: la dinamica della tragedia

Nel pomeriggio di domenica 20 agosto l’inaspettata piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza, ha travolto alcuni gruppi di escursionisti. Subito è stato lanciato l’allarme e immediato è stato l’intervento di uomini e mezzi della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, del Soccorso Alpino del Pollino, dei carabinieri forestali e della guardia di finanza.

Una parte degli escursionisti è riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi su alcuni massi. In tutto sono state recuperate 23 persone, tra le quali c’erano due bambini in ipotermia, che sono state subito trasportate nell’ospedale di Cosenza con l’eliambulanza. Nella gola del Raganello in quegli istanti si trovavano 15 persone di un’escursione organizzata dalla società Raganello tour, nonché altre 18 persone che si erano avventurate in autonomia. Eppure la protezione civile aveva emanato un bollettino di allarme.

La palestra comunale di Civita sta accogliendo le salme delle vittime, che sono state tutte identificate.