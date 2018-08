Piazza Venezia, nudi nella fontana dell’Altare della Patria

Sui social è diventato virale un video che mostra un gruppo di persone che entra nella fontana dell’Altare della Patria a piazza Venezia a Roma per scattare dei selfie e contemporaneamente rinfrescarsi dalla calura agostana. In tanti hanno criticato con commenti molto duri il mancato senso civico di chi si è denudato completamente in un luogo pubblico ma anche la mancanza di forze dell’ordine in una zona della Capitale così importante e centrale per il turismo.

Il video è stato ripreso dall’account Twitter di “Romafaschifo” che ha pubblicato anche il video che testimonia i fatti.

Un quarto d’ora fa a Piazza Venezia. Col cazzo di fuori dentro l’Altare della Patria. Tanto a Roma si può...(e abbiamo anche il video) pic.twitter.com/JUvrzmtGJ5 — Roma fa schifo (@romafaschifo) August 19, 2018

Ecco il filmato girato da un passante che mostra i turisti mentre fanno un bagno completamente nudi nella fontana dell’Altare della Patria, in Piazza Venezia a Roma.