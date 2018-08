Ponte Genova, il post razzista antimeridionali: ‘Spero abbia ammazzato solo terroni’

Crolla il ponte Morandi di Genova sull’autostrada A10 e invece di raccogliersi in rispettoso silenzio per i morti innocenti che sono rimasti uccisi nel disastro, sul web c’è chi approfitta per prendersela con i meridionali. Come un utente di Facebook che risponde al nome di Valerio Pellegrini (ma non ci sono certezze che il profilo sia vero) che ha postato un messaggio vergognosamente antimeridionalista.

”Il ponte aveva 50 anni, spero abbia ammazzato solo terroni” si legge nel messaggio postato da un certo Valerio Pellegrini (ma probabilmente si tratta di un profilo falso) su una pagina di facebook intitolata ”Fan club di Luigi di Maio”, che ha scatenato reazioni di utenti indignati dal commento