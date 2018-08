Raccolta fondi per le vittime

Non si ferma la macchina dei soccorsi a Genova dopo che parte del Ponte Morandi di Genova, sul viadotto autostradale A10, è crollato intorno alle 12 del 14 agosto scatenando l’inferno. I vigili del fuoco hanno continuato a scavare per tutta la notte e hanno estratto finora dalle macerie 39 persone, tra le vittime accertate ci sono anche tre bambini, ma non è stato escluso che il bilancio possa salire ancora dato che le squadre dei soccorsi sono impegnate alla ricerca di dispersi e altre vittime della tragedia. Sabato prossimo si svolgeranno i funerali di Stato, per i quali il Consiglio dei ministri ha proclamato il lutto nazionale. Alla cerimonia potrebbe prendere parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assieme alle massime autorità del governo, rappresentanti di Regione, Comune ed enti locali e dirigenti dei partiti politici. Mentre dalla procura di Genova arriva la notizia dell’apertura di un’inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti per accertare le cause del crollo. E sul web è partita una raccolta fondi in favore delle vittime: di seguito i dettagli>>>

Una raccolta fondi per le vittime del disastro del ponte Morandi di Genova è stata lanciata sulla piattaforma di finanziamento collettivo GoFundMe. “Con questa raccolta fondi vogliamo pensare alle persone innocenti che hanno perso la vita, ai loro familiari e ad una intera città che deve saper trovare la forza per affrontare una delle più grandi tragedie della sua storia”, legge nel lancio della campagna. Il conto corrente scelto per la raccolta fondi è quello aperto dalla Banca Carige per ‘le vittime del crollo del ponte Morandi’. Il denaro raccolto sarà inviato alle famiglie delle vittime: adotteremo tutte le precauzioni per garantire che i fondi vengano consegnati in modo sicuro nelle mani dei familiari delle vittime del crollo.

Nelle schede seguenti vediamo chi sono le prime vittime accertate e identificate e come stanno procedendo i soccorsi, tuttora a lavoro.

