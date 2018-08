Genova: crollato il ponte Morandi sull’autostrada A10

Parte del Ponte Morandi, nei Pressi di Genova, sul viadotto autostradale A10, è crollato. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Interessata dal crollo è la parte centrale del Ponte e ad essere coinvolte sono state almeno una trentina di mezzi, come riferisce Amalia Tedeschi, funzionaria dei vigili del fuoco che ribadisce: “Se c’erano avvisaglie sulle condizioni del ponte? Assolutamente no. Non abbiamo mai avuto segnalazioni di questo genere”. E a proposito della notizia di un fulmine come causa del disastro, ha risposto il capo della protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa: “Un fulmine che avrebbe colpito il ponte Morandi prima del crollo? E’ una notizia che ho letto anche io ma non è confermata”. Al momento sono state estratte vive alcune persone, tredici i feriti, ma i morti accertati sono 26. La Protezione civile di Genova ha istituito un numero verde 800.640.771 per informazioni e notizie. Altri numeri da chiamare sono 010 5360637 e 010 5360654. QUI INFO SULLA VIABILITA’.

“Aggiornamento, estratti altri 2 cadaveri. Salgono a 26 i morti ufficiali: 23 sul posto, 1 in sala operatoria e gli ultimi 2 estratti. Restano 15 feriti di cui 9 rossi”. Lo comunica via Twitter la Regione Liguria, mentre dalla procura di Genova arriva la notizia dell’apertura di un’inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti per accertare le cause del crollo del ponte Morandi.

Gli sfollati sono una 50ina

Al momento sono una cinquantina, secondo quanto riporta via Twitter la Regione Liguria, gli sfollati a causa del crollo del ponte Morandi. La Regione informa anche che nella zona colpita dal disastro sono stati chiusi gas ed elettricità. L’arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco, ha annunciato che “la diocesi offrirà ospitalità iniziale” alle persone costrette a lasciare la propria abitazione.

Dalle prime immagini e dalle prime informazioni di vigili del fuoco e protezione civile dopo l’incidente si pensa che a provocare il crollo di parte del viadotto che sovrasta il torrente Polcevera nel tratto che passa sopra via Walter Fillak, nella zona densamente abitata di Sanpierdarena, possa essere stato un cedimento strutturale.

Al momento della tragedia, sulla zona si stava abbattendo un violento nubifragio. Il tratto interessato, di alcune centinaia di metri, è quello che collega il capoluogo ligure a Savona e Ventimiglia.

“Non ci sono case sotto il crollo del ponte caduto. Solo due capannoni industriali, che pensiamo fossero vuoti, visto che siamo al 14 agosto”, ha detto Angelo Borrelli, capo dello Protezione civile nel corso della conferenza stampa a margine della riunione del comitato operativo che ha ribadito che a essere coinvolte sono state circa 30-35 vetture e tre mezzi pesanti.

Il bilancio delle vittime del crollo del ponte

Il cedimento è avvenuto pochi minuti prima di Mezzogiorno. L’allarme che ha circolato per ore riguardava il pericolo di fughe di gas e persone sotto le macerie. Alcune persone sono state estratte vive. Ma ci sono vittime, anche se ancora è presto per fare un bilancio, lo riferiscono i soccorritori che hanno trovato diversi mezzi schiacciati sotto le macerie con persone morte all’interno. Al momento si contano 26 morti, tra i quali un bambino.

Ci sono anche due operai dell’Amiu, la ditta che si occupa della raccolta rifiuti, tra le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. I due lavoratori si trovavano all’interno di un capannone in un’isola ecologica: la struttura è stata travolta da uno dei piloni crollati. Secondo i soccorritori, inoltre, “c’è il rischio che altre parti del ponte possano crollare, per questo motivo abbiamo sfollato le persone da tutti gli edifici circostanti”.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018

“Le immagini che arrivano da Genova sono terrificanti. Il crollo del ponte Morandi è una tragedia di proporzioni immani e prego che non ci siano vittime. Sto cercando di raggiungere la mia città e sto seguendo passo passo le operazioni di soccorso in contatto con i ministri Toninelli e Di Maio. Chiunque sia sul posto dia notizie”. Lo scrive, su Facebook, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.

“Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città”, scrive su twitter il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. E da palazzo Chigi fanno sapere che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è in contatto con il ministro Toninelli e con il capo della protezione civile e viene costantemente aggiornato sull’evolversi della situazione che segue con la massima attenzione.

Facebook ha pubblicato una pagina per diffondere notizie e permettere alle persone di rassicurare i propri contatti, mentre sulla zona del disastro del ponte di Genova ci sono anche le squadre cinofile e Usar, esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane. I vigili infatti stanno già operando per estrarre le persone coinvolte sotto le macerie.

Corrado Cusano, un testimone a Rainews24 ha raccontato: “Ho visto il ponte crollare. Eravamo fermi in coda e poi ho visto la tragedia alle mie spalle, poi più nulla”.