Ruba al supermercato, il carabiniere gli regala dei sandali dopo lo denuncia

Lo scorso 8 agosto il titolare di un supermercato di Modena aveva denunciato ai carabinieri il furto di merce da parte di un senzatetto che era stato colto in flagrante proprio dai titolari dell’attività commerciale. Giunti nei locali del negozio, gli uomini dell’arma si sono trovati davanti l’uomo responsabile del furto. Si trattava di un senzatetto in condizioni molto precarie, era trasandato e ai piedi non aveva scarpe, di più: i suoi piedi erano piene di ferite. A quel punto uno dei carabinieri giunti sul posto ha prima provveduto a formalizzare la regolare denuncia a carico dell’uomo, poi però ha comprato nel negozio un paio di sandali e li ha donati all’uomo.

Il clochard di Modena che ha rubato del cibo per sfamarsi e una crema callifuga per i suoi piedi feriti e doloranti è conosciuto alle forze dell’ordine, dato che, come riporta La Gazzetta dell’Emilia, si tratta di un uomo italiano di 55 anni, di origini venete, che però è senza fissa dimora, ma è conosciuto un po’ in tutto il Nord Italia dato che si sposta continuamente, e non è nuovo a piccoli furti.

