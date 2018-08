Bimba di due anni muore soffocata da un acino di uva

Una bambina di soli due anni ha perso la vita per un acino di uva. Si trovava su una spiaggia libera a marina di Lizzano, in provincia di Taranto, insieme ai genitori, che purtroppo non hanno visto che lei, la loro bambina di due anni, aveva preso un acino di uva in mano e lo stava portando alla bocca. La piccola ha infilato in bocca l’acino, ma non è riuscita a deglutirlo. L’acino le ha ostruito le vie respiratorie e dopo essere diventata all’improvviso cianotica è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dai soccorsi che nel frattempo erano stati allertati dalla famiglia.

Purtroppo per la bimba non c’è stato nulla da fare, ed è morta poco dopo essere arrivata in ospedale.

Sono in corso le indagini sul caso da parte dei carabinieri.