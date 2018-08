Incidente mortale sul lavoro: operaio interinale trovato morto in un cementificio

Un operaio di 37 anni, originario di Taranto ma che viveva insieme alla famiglia a Ragogna, in provincia di Udine, è stato trovato morto il 7 agosto all’interno del cementificio della Buzzi Unicem a Fanna. L’uomo era un lavoratore dipendente di una ditta esterna che si occupa di montaggi di attrezzature meccaniche e quello era il suo primo giorno di lavoro nel cementificio. L’autopsia chiarirà le cause della morte dell’operaio, anche se, visto che non sono state rinvenute lesioni esterne, è possibile che il lavoratore abbia avuto un malore per il caldo oppure che, nelle procedure di sostituzione di un macchinario, di cui si stava occupando, possa essere rimasto folgorato da una scarica elettrica ad alta tensione. Carabinieri e ispettori dell’Azienda sanitaria hanno proceduto alle verifiche del corretto rispetto delle misure di sicurezza all’interno dello stabilimento, ma per saperne di più sulle cause della morte dell’operaio occorrerà aspettare i risultati dell’autopsia.

In Friuli lunedì 16 luglio è morto un operaio dopo essere stato schiacciato da una pesante lastra di metallo. L’incidente si è verificato alle officine meccaniche Cimolai, azienda specializzata in carpenteria metallica che si trova a Roveredo in Piano, nella provincia di Pordenone. La vittima, Andrea Fellet, aveva 53 anni e viveva a Roveredo. Nella stessa giornata, un operatore ecologico della Falzarano Ecologia srl è morto investito dal suo furgone-compattatore. Il 54enne Michele Lorusso stava lavorando nei pressi dello stadio di Conversano, Bari, era sceso per verificare un guasto quando il mezzo, per cause da accertare, ha ripreso improvvisamente la marcia.

Operaio di 32 anni muore pressato dal macchinario in un pastificio nel Casertano

FOTO | Facebook / Aniello Bruno

Aniello Bruno lavorava in un pastificio a Polvica di Nola, San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Aveva 32 anni. L’incidente sul lavoro è accaduto nel pomeriggio del 12 luglio. E’ rimasto schiacciato da un macchinario utilizzato per gli imballaggi. Aniello era un operaio esperto e aveva deciso di bloccare il rullo degli imballaggi dei pacchi di pasta per mettere a posto alcuni pacchi non perfettamente allineati. Per motivi ancora da accertare, la macchina pressatrice si è rimessa in funzione nonostante il blocco e per lui non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo era fidanzato con una giovane laureata da poco e insieme sarebbero dovuti partire in vacanza per la Thailandia.

Quello di Aniello è l’ultimo caso di morte sul lavoro avvenuta in Italia. Possiamo dire che quest’anno è iniziato nel peggiore dei modi: il 16 gennaio a Milano quattro operai sono morti per asfissia alla Lamina, una piccola azienda metalmeccanica. Due giorni dopo a Brescia, un ragazzo di 19 anni è rimasto incastrato con la manica del maglione in un tornio, sotto agli occhi del padre, titolare dell’azienda, che nulla ha potuto per salvare la vita al figlio risucchiato dal macchinario. E purtroppo, come dimostrano le altre notizie di cronaca che seguono, la conta dei morti sul lavoro è lunga.