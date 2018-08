Spacciatore usa la bilancia del supermercato per pesare le dosi di droga

Pur non avendo con sé una bilancia di precisione per poter confezionare alcune dosi di sostanza stupefacente, uno spacciatore di origine marocchina non si è perso d’animo e ha trovato una soluzione comoda: pesare la droga sulla bilancia del reparto frutta e verdura di un vicino supermercato. E’ accaduto sabato 4 agosto in un supermercato di Carpi, in provincia di Modena.

A dare l’allarme sono stati due clienti insospettiti dall’atteggiamento del 31enne nordafricano. Così hanno chiamato i carabinieri.

Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato lo spacciatore ancora nel supermercato, che pesava la droga, sei grammi di cocaina, sulle bilance dell’ortofrutta.

Dopo essere stato fermato, l’uomo è stato accompagnato in caserma e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.