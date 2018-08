Incidente stradale a Foggia, Tir contro furgone: morti 12 migranti

Dodici migranti sono morti in un incidente stradale sulle strade di Lesina, in provincia di Foggia. Erano a bordo di un furgone che si è scontrato frontalmente con un tir che stava trasportando della merce, per cui era carico e molto pesante. I migranti stavano tornando da una giornata di lavoro nelle campagne pugliesi.

L’incidente è avvenuto lunedì 6 agosto, nel pomeriggio, lungo la statale 16 all’altezza dello svincolo per Ripalta.

I dodici extracomunitari morti sono tutti di origine africana, altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui l’autista del Tir che non sarebbe in pericolo di vita.

Sabato scorso altri quattro braccianti di extracomunitari sono morti in un incidente analogo, dopo uno scontro frontale tra un furgone e un tir avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri. Per questo incidente stradale è tuttora in corso un’indagine per capire se ci sia stato il reato di caporalato, ossia se la somministrazione del lavoro sia avvenuta in un contesto di marginalità sociale e degrado, nonché di sfruttamento dei lavoratori proprio da parte dei caporali.