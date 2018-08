Esplosione Bologna oggi: 2 morti e oltre 60 feriti a Borgo Panigale

C’è stato un incidente in autostrada a Bologna: è esploso un tir e l’incendio ha distrutto il ponte della tangenziale. Si segnalano già decine di feriti, quasi una settantina, e almeno due morti. Ma purtroppo il bilancio sembra essere provvisorio. A causa di un incidente in autostrada A14 che ha coinvolto un Tir all’altezza di Bologna Borgo Panigale intorno alle ore 14, si sono susseguite diverse esplosioni e parte del ponte della tangenziale è crollato. E’ stato confermato che il tir trasportava materiale infiammabile, probabilmente GPL, anche altre vetture nelle vicinanze sono esplose, comprese quelle all’interno di un vicino rivenditore d’auto. L’elicottero dei vigili del fuoco ha preso l’acqua dal fiume Reno per spegnere le fiamme.

Molti i residenti che sono stati evacuati dalle loro abitazioni a causa dell’esplosione e dell’incendio che ha interessando il raccordo autostradale all’altezza di via Marco Emilio Lepido e via Caduti di Amola.

Morti e feriti nell’incidente sulla A14

Il tragico bilancio dell’incidente sull’autostrada alle porte di Bologna è di almeno due persone morte mentre i feriti sono oltre 60, due dei quali trasportati ai centri grandi ustionati di Parma e Cesena.

Fra i feriti ci sono anche 11 carabinieri e due poliziotti della stradale, che si trovavano sul posto in quanto stavano dirigendo il traffico dopo un altro incidente stradale che era avvenuto poco prima.

Il Comune di Bologna invita i cittadini a tenersi distanti dalla zona dell’incidente per facilitare i soccorsi.

Chiusa A14 e tangenziale

L’autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto in entrambe le direzioni è stata chiusa al chilometro tre per via dell’incidente che ha interessato l’autocisterna che ha preso fuoco scatenando esplosioni a catena. Per lo stesso motivo il traffico è stato bloccato anche sul tratto della tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo verde in entrambe le direzioni.

Incidente in autostrada a Bologna: crollato ponte della tangenziale

Ed è in parte crollato il ponte della tangenziale di Casalecchio A1-A14, che passa sopra la via Emilia a Borgo Panigale e attraversa via Marco Emilio Lepido. Autostrade conferma l’accaduto in una nota: ”L’esplosione, avvenuta in corrispondenza di un tratto autostradale sovrappassante la via Emilia, ha determinato il crollo della sottostante soletta, in corrispondenza della carreggiata in direzione della A14 Bologna-Taranto, che pertanto resterà chiusa per tutto il tempo necessario alla sua ricostruzione. Le altre porzioni interessate dalle fiamme, quali la carreggiata dello stesso raccordo in direzione dell’A1 e del tratto complanare della tangenziale, hanno subito danni per i quali sono in corso valutazioni da parte dei tecnici”.

Come spiegato dall’ingegner Giovanni Carella, coordinatore emergenze dei vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna, probabilmente il tir trasportava gpl: ”L’onda d’urto è stata violentissima – ha detto – molti feriti, infatti, hanno ferite da taglio per i vetri scoppiati. È crollato il viadotto dell’autostrada, la deflagrazione è stata molto violenta. Le fiamme si sono alzate altissime ma sono state domate abbastanza presto”.