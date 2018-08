Albissola Marina: parcheggiano l’auto sulla spiaggia per andare al mare

Una macchina sulla spiaggia, a pochi metri dalla riva, tra ombrelloni e bagnanti. E’ quanto accaduto ad Albissola Marina, dove alcuni turisti stranieri (due coppie di nazionalità ucraina, ma abitanti in provincia di Milano) sono arrivati quasi fino a riva in auto, lasciando la macchina in mezzo alla spiaggia, per poi andare tranquillamente a fare il bagno.

I bagnanti guardavano quell’auto sulla spiaggia libera nella zona dei Pesci Vivi ad Albissola Marina e si chiedevano: ma come si fa a parcheggiare la propria vettura sulla spiaggia? Per questo hanno subito allertato Carabinieri e Capitaneria di Porto. I quali hanno accertato che effettivamente quell’auto era lì dalla sera prima, ma che non poteva stare a pochi passi dagli ombrelloni, e hanno chiamato il carro attrezzi per la rimozione. In più le due coppie di ucraini sono stati multati per aver occupato abusivamente il demanio marittimo.