Nigeriano molesta 13enne e picchia il cuginetto intervenuto per aiutarla

”Questa notizia sicuramente nei tigì non la troverete. Nella serata di ieri a Battipaglia (Salerno) la Polizia di Stato ha arrestato per tentata violenza sessuale e lesioni dolose il cittadino nigeriano C. U. di 40 anni (RICHIEDENTE ASILO e in possesso del foglio di soggiorno) con l’accusa di essersi abbassato i pantaloni e aver palpeggiato una ragazzina di 13 anni, oltre che di aver aggredito il cuginetto di 12 anni intervenuto per difenderla, mandandolo all’ospedale. SCHIFOSO. Con il #DecretoSicurezza che ho in mente questi delinquenti dovrebbero essere subito ESPULSI, altro che “asilo” o “tutele”!”, è questo il messaggio che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha postato su Facebook ricevendo applausi dai suoi sostenitori.

Secondo quanto si apprende, il richiedente asilo nigeriano avrebbe palpeggiato la ragazzina di 13 anni e quando il cuginetto dodicenne della bambina è intervenuto in sua difesa, l’uomo lo ha spinto e picchiato, facendolo andare all’ospedale.