Terremoto Centro Italia, scossa di magnitudo 2.9 vicino Accumoli

Erano le 5:34 quando una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata vicino Accumoli, in provincia di Rieti. Al momento non sono state segnalati danni a persone o cose. Come riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro del terremoto è stato rilevato a una profondità di 11 chilometri e a 7 chilometri a ovest del paese, che, lo ricordiamo, fu tra i più colpiti del catastrofico sisma del 2016 che distrusse molte località nel centro Italia, provocando numerose vittime.

La cittadina già nel 2016 è stata epicentro del violento terremoto di magnitudo 6 che il 24 agosto provocò quasi 300 vittime.