Silvio Berlusconi in ospedale

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di esami di routine per controllare il suo stato di salute dopo l’intervento a cuore aperto a cui è stato sottoposto nel giugno 2016 per la sostituzione della valvola aortica nell’Irccs di via Olgettina.

Come riportato dall’AdnKronos, Silvio Berlusconi è rimasto nella struttura sanitaria milanese per un paio di giorni, in modo da completare tutti gli esami necessari per il controllo del suo stato di salute.

L’81enne ex presidente del Milan pare dovesse lasciare l’ospedale già domenica, ma poi è stato dimesso nel tardo pomeriggio di lunedì, per riprendere la sua normale attività lavorativa.