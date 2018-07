Razzismo in Italia: l’aggressione a Daisy Osakue e altri casi recenti

/ Ansa La domanda è: gli italiani sono sempre stati particolarmente razzisti (e non lo esternavano) o lo sono di più da quando c’è Matteo Salvini al governo? Certo è che con il leader leghista a dirigere il ministero degli Interni, tanti che prima evitavano anche solo di parlare ora si sono autolegittimati ad uscire allo scoperto per attaccare l’africano di turno, in una guerra dei pezzenti che mette in contrapposizione italiani ‘bianchi’ contro il resto del mondo. Con maggiore potere alla Lega sono state sdoganate delle ‘forme di razzismo sostenibili’. Sembra quindi del tutto normale poter offendere e insultare chi ha il colore della pelle diversa, ridere dei morti naufragati in mare, imprecare contro gli stranieri che sono ‘animali’, alimentare la narrazione dell’immigrato scansafatiche che ci ruba soldi, mogli, lavoro e che ha il telefonino di nuova generazione migliore del proprio. La realtà odierna è molto più complicata di quanto possano spiegare i politici, o alcuni giornalisti, anche perché gli episodi di razzismo non sono mai mancati nella cronaca italiana, e l’aggressione a Daisy Osakue, campionessa azzurra di origine nigeriana, ferita nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2018 – proprio per il suo colore della pelle – è solo l’ultima di una serie, così oltre alla sua storia abbiamo riportato di seguito i più recenti casi accaduti nel Bel Paese.

Daisy Osakue aggredita Daisy Osakue / Ansa La giovane Daisy Osakue ha solo 22 anni, è un’atleta italiana nata da genitori nigeriani che vive a Moncalieri (Torino). Lei è una campionessa italiana dell’atletica leggera, è arrivata prima nel lancio del disco Under 23 e rappresenta i colori azzurri anche nel lancio del peso. La sportiva è stata vittima di un’aggressione, un lancio di uova che le ha provocato una lesione della cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio dell’uovo. Daisy Osakue, nazionale italiana di atletica leggera, dopo l'aggressione stanotte a Moncalieri, da parte di un gruppo di razzisti. #MERDE A post shared by Enrico Mentana (@enricomentana) on Jul 30, 2018 at 1:56am PDT Il giornalista Enrico Mentana ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della ragazza ferita, scrivendo l’hashtag #merde per riferirsi agli aggressori.

Aprilia: aggrediscono un marocchino e lo uccidono Una veduta della località Campo di Carne, la zona in cui si è schiantata l’auto con a bordo due persone inseguite da alcuni cittadini perché a loro avviso sospette / Ansa Un cittadino nordafricano, del Marocco, di 43 anni, è stato inseguito la notte tra sabato 28 e domenica 29 luglio ad Aprilia, in provincia di Latina ed è stato ucciso da due incensurati italiani di 43 e 46 anni che dicono di averlo preso per un ladro. I due sono stati denunciati per omicidio preterintenzionale, avrebbero colpito più volte Hady Zaitouni fino a provocarne il decesso. Secondo i primi accertamenti l’auto inseguita è finita fuori strada, un occupante è riuscito a fuggire, mentre l’altro, il marocchino di 43 anni, è stato picchiato ed è poi morto. Gli inquirenti sospettano che gli italiani fossero impegnati in una ronda contro gli stranieri. Ma la vicenda è ancora oggetto di indagini.

Razzismo in Italia: il bimbo cacciato dal parco giochi Il 3 luglio 208 il Corriere Romagna pubblica una intervista a una mamma che ha raccontato come il suo bambino di soli cinque anni sia stato preso di mira da un gruppo di ragazzine per il colore della pelle. Lo hanno insultato e lo hanno cacciato dal parco dove stava giocando insieme ai fratellini di undici e tredici anni. ”Fai schifo, sei nero, con te non gioco, vattene via da qui, non ci puoi stare perché sei nero”, sono state alcune delle frasi dette al bambino. La mamma ha poi tentato di parlare con i genitori delle bambine, ma nemmeno loro hanno ammesso la gravità del fatto, anzi hanno sminuito la faccenda affermando che in una società sempre più multietnica bisogna abituarsi a questo tipo di situazioni. La mamma del bambino insultato ha concluso dicendo di sperare che nella sua vita il figlio in futuro non si debba giustificare e stare sulla difensiva per il colore della sua pelle.

Razzismo in Italia: il cane aizzato contro l’ambulante Il tre luglio 2018 l’Espresso pubblica un episodio di razzismo avvenuto in Liguria titolando: “Hanno aizzato un cane contro un ambulante sulla spiaggia. E tutti applaudivano e ridevano”. A raccontarlo è una donna che spiega l’accaduto, ma soprattutto riporta gli insulti che diversi bagnanti le hanno rivolto quando lei ha chiesto perché stessero esultando, dopo che la padrona di una cane lo aveva aizzato contro un ragazzo di colore che stava vendendo libri: ”Quel cane è il Number One, e tu vaffanc*lo, puttana buonista del ca..o. Prenditeli tu i negri a casa tua, così ti scopano meglio di tuo marito”. La signora padrona del cane ha risposto invece con più sobrietà: “Il mio cane, come me, odia i negri”.