Bimbo di tre mesi dimenticato nell’auto dalla madre muore di ipertermia

La mamma lo ha dimenticato nell’auto parcheggiata sotto al sole, presso l’azienda per cui lavora in Kentucky, e un bambino di soli tre mesi è morto così di ipertermia. La donna, giunta sul posto di lavoro, ha chiuso la vettura e si è diretta a timbrare il cartellino non ricordando che sul sedile posteriore c’era il figlio Aiden Miller. La mamma del piccolo avrebbe dovuto accompagnarlo all’asilo, dopo aver accompagnata la sorellina alla scuola materna, ma ha avuto una dimenticanza, e si è accorta dell’accaduto solo a fine turno, quando era il momento di tornare a casa. Il marito della donna, sotto shock dopo il ritrovamento del piccolo, ha raccontato a Wave Tv: “Mia moglie ha detto di aver aperto la portiera del veicolo e di essere rimasta esterrefatta per l’odore che proveniva dal suo interno per poi accorgersi, poco dopo, che sul sedile posteriore c’era Aiden”. L’uomo disperato ha commentato: “Ancora non capisco come sia potuto accadere il nostro bambino non è più con noi. E’ una tragedia”.

Tragedia che non è certo l’unica, come potete leggere proseguendo a sfogliare l’articolo, dato che anche in Italia le pagine di cronaca locale sono piene di casi del genere, casi in cui bambini piccoli vengono dimenticati in auto da genitori o tutori che dovrebbero invece proteggerli.