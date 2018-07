Prato, sacerdote arrestato: sorpreso in auto con una bambina di 10 anni

Un sacerdote è finito in manette: è stato colto in flagrante mentre era in auto con una bambina di 10 anni. Il fatto è avvenuto lunedì scorso, intorno alle 22.30, in un’area di sosta dietro a un supermercato tra Prato e Firenze. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un residente della zona che ha deciso di intervenire immediatamente.

Il prete a quel punto ha rischiato il linciaggio. L’uomo che si è reso conto della situazione non ha perso tempo, ha aperto subito lo sportello dell’auto e ha fatto uscire la bambina, poi si è avventato contro il sacerdote. La colluttazione è stata placata dall’arrivo tempestivo dei Carabinieri. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza che dapprima si è occupata della piccola e poi di altre persone rimaste lievemente ferite nella rissa.

La vittima, da tempo sotto la custodia dei servizi sociali, dopo essere stata visitata dai volontari del 118, è stato inserita in un programma di sostegno psicologico. Al momento la procura di Prato ha aperto un’inchiesta.