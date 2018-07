56 migranti approdano a Capo Rizzuto: turisti e bagnini li soccorrono

L’Isola di Capo Rizzuto, in Calabria, si è prestata a fare da sfondo a un gesto di grande solidarietà compiuto dai villeggianti e dai bagnini di una delle spiagge del Comune nei riguardi di 56 migranti di nazionalità siriana e irachena sopraggiunti nelle acque dello Ionio a bordo di una barca a vela, lunga 16 metri, che non era stata intercettata. Sull’imbarcazione c’erano 39 uomini, 6 donne ed 11 bambini.

A soccorrere i migranti sulla barca in evidente difficoltà, sono stati diversi turisti e i bagnini di due villaggi turistici, Capo Piccolo e Cala Greca. Subito hanno recuperato pattini e gommoni e si sono diretti verso la barca a vela per trarre in salvo le persone a bordo. Sono riusciti a portarli a riva prima ancora che la Guardia Costiera, Croce Rossa e le Forze dell’Ordine arrivassero sul posto. Una volta raggiunta la spiaggia sono stati rifocillati con cibi e bibite che i turisti avevano nelle proprie borse frigo. Successivamente, dopo i primi controlli di routine da parte dei volontari del 118, i migranti sono stati trasferiti al Cara di Sant’Anna, sempre a Isola Capo Rizzuto, dove sono state effettuate le operazioni d’identificazione.

Il presidente del comitato della Croce Rossa di Crotone, Francesco Parisi, ha raccontato nel corso di un’intervista a InBlu Radio: ‘I bagnini hanno notato un veliero, si sono avvicinati all’imbarcazione con il loro pattino e hanno notato la presenza di alcuni migranti a bordo. Le prime persone sono state fatte salire direttamente sul pattino, tra queste anche una donna con un bambino di pochi mesi. Subito dopo siamo intervenuti noi e abbiamo verificato le condizioni di salute delle persone. Di solito, durante le ore notturne veniamo allertati da questi barconi o velieri che arrivano sulle nostre coste dalla Turchia. E’ il terzo arrivo nell’ultimo mese’.

Ernesto Magorno: ‘Restiamo umani’

Il senatore del Pd Ernesto Magorno, informato del salvataggio ha scritto su Twitter: ‘In provincia di Crotone un gruppo di migranti è stato soccorso da tanta gente comune che era sulla spiaggia. Ecco un pezzo di Calabria che vale, solidale e in prima linea per salvare vite umane. Restiamoumani’.

A Isola Capo Rizzuto i bagnanti soccorrono e portano a riva i profughi. Dopo aver visto a poca distanza un veliero in difficoltà la gente del posto ha messo in mare pattini e gommoni portando a riva tutti i migranti, poi accolti in spiaggia con acqua, cibo e teli. #restiamoumani pic.twitter.com/5fqa3wlaHn — Eurafrica (@gentipac) July 25, 2018