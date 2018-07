Dimenticato nel bus della gita sotto al sole, bimbo di 3 anni muore di ipertermia

immagine di archivio / Ansa

Un bimbo di 3 anni è morto di ipertermia dopo essere stato dimenticato all’interno dello bus parcheggiato sotto al sole, dopo una gita. L’autista del mezzo non si è accorto che dentro c’era rimasto un bambino, forse perché il piccolo, esausto, si era addormentato in mezzo ai sedili, quindi ha chiuso a chiave il bus, che aveva tutti i finestrini chiusi, e si è allontanato.

Ad accorgersi della tragedia è stato il padre del bambino, al momento del suo arrivo per riprendere il piccolo presso la Discovering Me Academy, una scuola di apprendimento precoce che si trova a Houston, in Texas (Stati Uniti) e che in un’altra occasione era finita al centro delle polemiche per la morte di un bimbo piccolo. La polizia sta proseguendo con le indagini e ha già sentito il conducente e l’accompagnatore della gita, ma ancora non è stato stabilita la responsabilità della tragedia.

Tragedia che non è certo l’unica, come potete leggere proseguendo a sfogliare l’articolo, dato che anche in Italia le pagine di cronaca locale sono piene di casi del genere, casi in cui bambini piccoli vengono dimenticati in auto da genitori o tutori che dovrebbero invece proteggerli.