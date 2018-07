Carabiniere travolto e ucciso da un’auto: stava per andare in vacanza con il figlio di 7 anni

Vincenzo Ottaviano, carabiniere di 40 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito e ucciso da un’auto che procedeva a forte velocità sulla Nola – Villa Literno, lo scorso sabato. Il militare dell’Arma era intervenuto insieme ad altri colleghi per effettuare dei rilievi dopo la segnalazione di un incidente stradale nei pressi di Pomigliano D’arco. L’uomo, che a breve sarebbe partito per le ferie insieme alla famiglia, ha lasciato un bambino di 7 anni, che aspettava solo di poter trascorrere finalmente qualche giorno d’estate insieme al suo papà.

Il bilancio dell’incidente avvenuto a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, nella notte tra venerdì e sabato scorsi è gravissimo.

Mentre erano impegnati in degli accertamenti per un incidente stradale, due carabinieri e una guardia giurata sono stati travolti da una macchina che procedeva a velocità alta ed era guidata da un 26enne di Sant’Antimo (Napoli).

Vincenzo Ottaviano è stato portato immediatamente al Cardarelli di Napoli dove è deceduto poco dopo. La guardia giurata, un cinquantenne di Quadrelle (Avellino) conducente della vettura incidentata, è morto sul colpo. Un altro carabiniere è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Altri due carabinieri si sono salvati lanciandosi nel fosso al bordo della strada.

Alla guida dell’auto trasformata in un proiettile, chepoi è stata sequestrata, c’era Carmine Sannino, che è stato denunciato per omicidio stradale. Dopo gli immediati accertamenti, il giovane è risultato negativo sia all’alcoltest che al narcotest, quindi non aveva né bevuto, né usato droghe. Si pensa quindi che l’incidente mortale sia stato conseguenza di una distrazione.

Messaggi di cordoglio alle famiglie delle vittime

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, partecipa al dolore dei familiari del carabiniere deceduto: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell’appuntato scelto Vincenzo Ottaviano, investito da un automezzo in provincia di Napoli mentre, in attività di servizio, effettuava dei rilievi per un incidente” poi il capo dello Stato ha voluto augurare pronta guarigione al ferito, il brigadiere Attilio Picoco. Anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini e della Difesa, Elisabetta Trenta, i vertici dell’Arma e il capo della polizia Franco Gabrielli hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza per le famiglie coinvolte in questi tragici lutti.