Sbarchi clandestini, prelevati 66 tunisini al largo di Pantelleria

La bella stagione facilita gli sbarchi clandestini. Il 19 luglio due motovedette della Guardia costiera e della Finanza hanno soccorso 66 persone al largo di Pantelleria portandoli subito a Trapani. Sono cittadini tunisini, nove sono minorenni, tra i 16 e i 17 anni, gli altri 57 sono adulti. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di Milo, mentre altre 18 persone, sempre tunisine, sono giunte a Lampedusa. Per gli adulti le opzioni sono due, o sarà avviata la procedura di rimpatrio, visti gli accordi bilaterale Italia-Tunisia, o gli sarà consegnato un decreto di espulsione che li obbliga a lasciare l’Italia entro sette giorni. Ma questa è solo l’ultimo sbarco di clandestini sulle coste italiane: ecco nelle pagine seguenti gli ultimi casi di cronaca relativi ai migranti in arrivo dal Mar Mediterraneo.

I profughi a bordo della Sarost 5

/ Ansa

Il 18 luglio quaranta migranti che si trovavano a bordo dalla nave Sarost 5, bloccati al largo della Tunisia dopo nove giorni in mare, sarebbero stati intercettati e salvati nelle acque internazionali, in zona sar maltese, e poi trasferiti in modo “illegale” nelle acque territoriali tunisine. Lo afferma l’organizzazione internazionale WatchTheMed Alarm Phone. “Il centro coordinamento soccorsi di Tunisi e l’equipaggio della nave di rifornimento Sarost 5 – spiega WatchTheMed – hanno confermato la posizione dei migranti nella zona sar maltese. Sia Malta che l’Italia hanno negato alla nave il permesso di sbarcare nei porti italiani e maltesi”.

Il barcone, con a bordo anche 8 donne, due delle quali incinte, era partito dalla Libia e, dopo 5 giorni in mare, venerdì 13 luglio era stato intercettato nei pressi del giacimento offshore di Miskar, nel golfo di Gabes, operato dalla compagnia britannica BG. Non è chiara la dinamica del salvataggio, con un primo intervento della nave Caroline III e il successivo trasporto dei migranti sulla piattaforma petrolifera, dopo il rifiuto di Italia, Malta e Francia. Più tardi, la nave da rifornimento Sarost 5 li ha presi a bordo e ha fatto rotta su Sfax, in Tunisia.

Le autorità locali, tuttavia, hanno negato il permesso di sbarcare e dato ordine di dirigersi al porto di Zarzis. Lunedì notte è arrivato lo stop allo sbarco anche lì. I migranti si sono trovati in un limbo, denunciano gli attivisti, che chiedevano il trasferimento in un porto sicuro in Europa. Le notizie sono confermate anche da Euromed Rights, che fa appello “alle autorità tunisine, e in particolare a quelle preposte al controllo delle frontiere marittime e al salvataggio in mare, per adempiere con urgenza agli obblighi previsti” dalle convenzioni internazionali e ricorda “le responsabilità assunte dai governi italiano, maltese e francese in questa situazione di emergenza, dal momento che ogni rinvio della nave non debitamente giustificato equivale a violare il principio di non respingimento delle persone a bordo”.