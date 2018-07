Slime tossico: diverse marche del gioco per i bambini contengono sostanze chimiche pericolose

Lo slime, quella sostanza simile alla gelatina con cui i bambini si divertono a giocare, può contenere alte concentrazioni “pericolose di sostanze chimiche che causano diarrea, vomito, crampi e possono influire sulla fertilità oltre che creare danni al feto”. I risultati di un’inchiesta apparsa sul Sun rivelano che otto giocattoli su undici analizzati avevano livelli di boro non sicuri.

Dato il gran successo del gioco, giudicato il trend dell’estate 2018, Which? ha deciso di indagare in merito, testando 11 giocattoli in vendita su Amazon, Smyths e The Works.

L’indagine ha sollevato serie preoccupazioni, dato che ben otto degli 11 prodotti testati mostrano livelli pericolosi di una sostanza chimica chiamata boro. Il boro è tossico, si trova nel borace che è un ingrediente comune nello slime, dato che aiuta a creare la viscosità del materiale.

L’esposizione ad alti livelli di questo ingrediente chimico può causare problemi di salute sgradevoli, tra cui diarrea, vomito e crampi. Il problema maggiore si avverte a lungo termine, dato che, secondo la Commissione europea, l’esposizione a livelli molto elevati della sostanza chimica Boro può causare infertilità e danni al nascituro.

Otto degli 11 giocattoli slime testati hanno superato il limite di sicurezza UE di 300 mg / kg. Il prodotto peggiore, Toysmith Jupiter Juice in vendita su Amazon come gli altri sette ‘peggiori’, aveva più di quattro volte il livello consentito di boro. Solo un prodotto acquistato da Amazon, lo slime Halloween Hulk Green, ha raggiunto lo standard.

Dopo la pubblicazione dell’inchiesta Amazon ha inseguito dichiarato a The Sun di aver rimosso dalla vendita tutti i prodotti segnalati.

Ad ogni modo ogni genitore che sta valutando l’acquisto di uno slime per i propri figli dovrebbe essere a conoscenza del potenziale pericolo di maneggiare a lungo tale sostanza.

Nikki Stopford, direttore editoriale di Which?, ha dichiarato: ”Se avete bambini in età scolare probabilmente siete consapevoli che lo slime è l’ultima mania che sta impazzando tra i giovanissimi, che lo adorano. Fate attenzione, questi giocattoli non sempre sono sicuri”.

In attesa di cambiamenti fondamentali nel sistema di sicurezza del prodotto, cercate di acquistare giochi che mostrino l’intera lista di ingredienti con le relative concentrazioni.