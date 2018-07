Ragno violino: allarme a Roma, aumentano le segnalazioni nei quartieri sud

Si parla di nuovo di allarme ragno violino, dopo una serie di ricoveri ospedalieri concentrati nella zona sud di Roma (via Ardeatina e via Laurentina) dovuti proprio all’incontro ravvicinato con il piccolo ragno velenoso conosciuto con il nome Loxosceles rufescens. In genere il ragno violino, che può essere lungo dai 7 ai 10 millimetri, non attacca l’uomo; si tratta di un insetto che vive nascosto, ma in determinate situazioni, ad esempio quando si sente minacciato, può reagire mordendo chi gli si avvicina troppo.

Il morso del ragno violino può non essere avvertito all’istante, ma entro qualche ora può portare arrossamento intorno alla parte colpita, bruciore e prurito, e nei casi più gravi allergie, danni alla pelle, ai muscoli e ai reni, oltre che schock anafilattico fatale.

Dove si trova il ragno violino? In campagna, ma anche nelle zone urbane, nascosto ad esempio nei solai delle case. Il consiglio è di mantenere la casa quanto più pulita possibile, non lasciare mai abiti a terra, in cui potrebbe andare a nascondersi, agitare le scarpe prima di indossarle, dato che amano rifugiarsi proprio in posti del genere.

Gli esperti consigliano, in caso di puntura di un ragno, di fare una foto all’esemplare (anche se l’avete schiacciato ed è morto) e di correre subito al pronto soccorso del primo ospedale più vicino.