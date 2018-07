FOTO | Andrea Fellet

In Friuli lunedì 16 luglio è morto un operaio dopo essere stato schiacciato da una pesante lastra di metallo. L’incidente si è verificato alle officine meccaniche Cimolai, azienda specializzata in carpenteria metallica che si trova a Roveredo in Piano, nella provincia di Pordenone. La vittima, Andrea Fellet, aveva 53 anni e viveva a Roveredo. Nella stessa giornata, un operatore ecologico della Falzarano Ecologia srl è morto investito dal suo furgone-compattatore. Il 54enne Michele Lorusso stava lavorando nei pressi dello stadio di Conversano, Bari, era sceso per verificare un guasto quando il mezzo, per cause da accertare, ha ripreso improvvisamente la marcia.

Più recentemente un 32enne è morto pressato da un macchinario in un pastificio, un giovane precario è morto in un deposito di marmi dove aveva un contratto di sei giorni, mentre a Napoli un cameriere 19enne, per guadagnare qualche euro in più, aveva accettato di pulire un’ascensore, ma è caduto nel vuoto morendo sul colpo.

Quello che pare evidente è che chi rischia di più sul lavoro sono i precari e i dipendenti di ditte appaltatrici, ciò che accomuna queste storie è la scarsa attenzione alla sicurezza, fondamentale per evitare tragedie che ormai sono all’ordine del giorno.

Per leggere altri recenti casi di morti bianche in Italia, prosegui a sfogliare le pagine.