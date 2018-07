Incidente in moto, il calciatore 16enne Pasquale Carlino lotta tra la vita e la morte

Pasquale Carlino, 16 anni, calciatore delle giovanili dell’Inter, sta lottando tra la vita e la morte dopo essere stato vittima di un incidente stradale mentre era in moto per le vie di Santa Maria La Carità, in provincia di Napoli. Il mezzo, che era guidato da un amico del giovane attaccante, è andato a finire contro un’auto che si trovava in sosta. Pasquale Carlino, nato nel 2001 a Gragnano, Napoli, si trova ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Umberto I di Nocera inferiore.

Il ragazzo che guidava la moto è stato pure ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

In giornata su Twitter la squadra neroazzurra ha lasciato un messaggio per il 16enne: “Forza Pasquale, tutta l’Inter è con te”.

Forza Pasquale, tutta l’Inter è con te #FCIM — Inter (@Inter) July 16, 2018

Non è stata da meno la squadra del Milan: “Il nostro pensiero va a Pasquale Carlino, giovane centrocampista del settore giovanile dell’Inter: non mollare!”.