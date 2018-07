”Il mio locale massacrato da ‘Quattro ristoranti’ di Alessandro Borghese: pronta la denuncia”

Un ristoratore di Padova ha raccontato la sua esperienza (negativa) di concorrente al programma “Quattro ristoranti”, condotto da Alessandro Borghese, dichiarando di essere pronto alla denuncia dopo essersi consultato con il suo avvocato. Lui si chiama Daniele Bovolato ed è il titolare della Gourmetteria di Padova. Ha reso pubblico il suo sfogo dopo aver girato la puntata del noto programma che vedeva sfidarsi 4 ristoratori padovani: “Mi hanno massacrato e io mi sono affidato a un legale per tutelare l’immagine del mio locale”, ha chiarito.

”Il programma è tutto costruito”

Dopo aver partecipato alla trasmissione ‘Quattro ristoranti’ di Alessandro Borghese, il titolare del locale La Gourmetteria di Padova (via Zabarella) si è rivolto all’avvocato per correre ai ripari e salvare la reputazione del suo locale, a sua detta distrutta dagli autori. Nel corso del programma, infatti, gli altri concorrenti in gara lo hanno criticato, anzi, come lui stesso ha ribadito, lo hanno “massacrato” dandogli voti bassi.

Non è la prima volta che capita, che un concorrente sia ‘boicottato’ dagli sfidanti, ma Daniele Bovolato sostiene che all’interno del programma i voti siano in qualche maniera pilotati. “Mi hanno criticato su tutto fin dal primo giorno: la location fa schifo, il menù non è di qualità, il servizio pessimo. Ero talmente incazzato che volevo ritirarmi – si legge sul Mattino di Padova – ma siccome sono una persona corretta ho scelto di rimanere” continua Bovolato. “Ora però posso dire che è un programma tutto costruito. Ti fanno recitare un copione già scritto. Fino all’ultimo ho sperato che mi rialzassero, invece mi hanno proprio affondato”. Bovolato è arrivato ultimo.

“Sono pronto a denunciare il programma di Alessandro Borghese”

”Mi sono affidato a un legale per tutelare l’immagine del mio locale”, fa sapere Bovolato: ”Già il secondo giorno mi sono rivolto al mio avvocato di fiducia. Insieme siamo andati a Milano e abbiamo messo nero su bianco una serie di contestazioni. Grazie a questo siamo riusciti a far tagliare alcune scene che, altrimenti, mi avrebbero penalizzato ancora di più”, racconta, spiegando che lo inducevano in errore, ”mi tiravano tranelli” continua il gestore della Gourmetteria. ”Ogni volta che mi lamentavo per qualcosa mi tranquillizzavano, dicendo che la trasmissione fa un milione e 300 mila spettatori e ti porta clienti. Ma a me non interessa questo. Io di clienti ne ho già abbastanza. Io volevo solo far vedere a tutti com’è realmente il mio locale. Invece ne è uscita un’immagine che non risponde assolutamente alla realtà”.