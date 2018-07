Torino: ruba la pensione alla nonnina di 92 anni che reagisce e lo fa arrestare

Cronaca da Torino: sembrava un uomo gentile che si era proposto di accompagnare a casa una nonnina di 92 anni, ma in realtà si trattava di un rapinatore che stava seguendo le mosse dell’anziana e voleva rubarle la pensione. La donna, infatti, era appena stata in banca per ritirare una somma di denaro, e il malintenzionato aveva notato che il prelievo era alto, ben 1200 euro. Così l’ha seguita, si è offerto di accompagnarla e l’ha derubata. Ma la signora ha reagito e poco dopo il ladro è stato fermato.

Il rapinatore 39enne, dopo aver preso il malloppo dalla nonna è scappato a gambe levate, ma la signora ha dato subito l’allarme urlando.

Qualcuno si è messo a inseguire il ladro e questa scena non è passata inosservata dalla pattuglia di agenti della Polizia municipale, che proprio nel tardo pomeriggio del 12 luglio stava impegnata nella rimozione di un veicolo in divieto di sosta, lungo quella via.

L’inseguimento ha poi portato al fermo dell’uomo, che è stato denunciato a piede libero, quindi rimesso in libertà. E il denaro rubato è stato riconsegnato tutto alla 92enne.