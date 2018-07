FOTO | Facebook / Aniello Bruno

Aniello Bruno lavorava in un pastificio a Polvica di Nola, San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Aveva 32 anni. L’incidente sul lavoro è accaduto nel pomeriggio del 12 luglio. E’ rimasto schiacciato da un macchinario utilizzato per gli imballaggi. Aniello era un operaio esperto e aveva deciso di bloccare il rullo degli imballaggi dei pacchi di pasta per mettere a posto alcuni pacchi non perfettamente allineati. Per motivi ancora da accertare, la macchina pressatrice si è rimessa in funzione nonostante il blocco e per lui non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo era fidanzato con una giovane laureata da poco e insieme sarebbero dovuti partire in vacanza per la Thailandia.

Quello di Aniello è l’ultimo caso di morte sul lavoro avvenuta in Italia. Possiamo dire che quest’anno è iniziato nel peggiore dei modi: il 16 gennaio a Milano quattro operai sono morti per asfissia alla Lamina, una piccola azienda metalmeccanica. Due giorni dopo a Brescia, un ragazzo di 19 anni è rimasto incastrato con la manica del maglione in un tornio, sotto agli occhi del padre, titolare dell’azienda, che nulla ha potuto per salvare la vita al figlio risucchiato dal macchinario.

Più recentemente, un giovane precario padre di un figlio piccolo, è morto in un deposito di marmi, mentre a Napoli un cameriere 19enne, per guadagnare qualche euro in più, aveva accettato di pulire un’ascensore, ma è caduto nel vuoto morendo sul colpo.

Quello che pare evidente è che chi rischia di più sul lavoro sono i precari e i dipendenti di ditte appaltatrici, ciò che accomuna queste storie è la scarsa attenzione alla sicurezza, fondamentale per evitare tragedie che ormai sono all’ordine del giorno.

