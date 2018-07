Salvini chiude i porti alla Thalassa: 66 migranti presi in carico dalla guardia costiera

Ora Salvini chiude i porti anche alle navi italiane: dopo aver respinto navi di ONG olandesi e tedesche oggi il ministro dell’Interno per la prima volta ha negato l’attracco anche ad una nave italiana. La nave Vos Thalassa ha salvato 66 migranti al largo delle coste della Libia.

La Thalassa ha successivamente trasbordato i migranti su una nave della guardia costiera italiana, la Diciotti, nota per avere scortato l’Aquarius a Valencia. Il trasferimento è stato giustificato “per motivi di ordine pubblico” dal momento che, come reso noto dal ministro Toninelli, “i migranti volevano ammutinarsi e mettevano in pericolo l’equipaggio della Vos Thalassa”. La Diciotti sta ora viaggiando verso la Sicilia, ma il porto di destinazione non è ancora stato indicato.

La dottrina Salvini è quella di impedire l’attracco a qualsiasi nave che non appartenga alla marina italiana o alla guardia costiera.

La Diciotti “era più lontana rispetto ai libici che stavano entrando in azione”, puntualizza una nota del ministero dell’Interno. Nonostante i migranti siano stati salvati da una nave italiana la linea di Salvini, ci tiene a ribadire il diretto interessato, “non cambia”. Salvini sostiene che il salvataggio dei 66 migranti non fosse competenza di altri se non della guardia costiera libica: “La guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica soprattutto se i colleghi africani sono già entrati in azione”.

Orgoglioso della @GuardiaCostiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell'incrociatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) July 10, 2018

La Vos Thalassa opera nel Mediterraneo come nave rifornimento per una piattaforma petrolifera della Total. Già lo scorso giugno era stata protagonista di un precedente salvataggio di migranti, poi trasbordati su una nave militare italiana.