Iron Maiden a Somma Lombardo: entrano in un bar e si mettono a vedere i mondiali

Gli Iron Maiden sono in Italia perché questa sera si esibiranno all’Ippodromo di San Siro a Milano: ieri, prima di prima partire da Malpensa per raggiungere l’hotel prenotato a Stresa hanno voluto fermarsi in un bar per vedere la partita tra la Svezia e la loro Inghilterra. Un appuntamento imperdibile che hanno scelto di seguire al Gallo Cafè di piazza Vittorio Veneto a Somma Lombardo. Il fatto ancora più incredibile è che le cameriere del locale non sapevano che i clienti che si erano trovate a dover servire erano i mostri sacri del Metal.

Erano le 15.30 di una domenica qualunque quando al bar arriva una chiamata di un cliente che voleva sapere se avessero trasmesso la partita tra Svezia e Inghilterra. Dopo poco si è presentato al Gallo Cafè un gruppo di uomini non troppo giovani, vestiti da ‘metallari’. Le ragazze li hanno accolti ignare di chi avessero appena invitato a prendere posto a un tavolo. A un certo punto è stato l’autista della band a rivelare alle cameriere chi stessero servendo. Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers e Niko Mc Brian, erano tranquilli seduti in un bar ‘qualunque’ a guardarsi i mondiali, mentre migliaia di fan contano le ore per poterli vedere on stage all’Ippodromo di San Siro.

‘Avevamo già sentito il nome della band, ma non abbiamo mai visto i membri di persona. Quando sono entrati nel nostro bar non li abbiamo riconosciuti e solo quando ci hanno avvisato che i nostri clienti erano nientemeno che gli Iron Maiden abbiamo fermato tutto per conoscerli’, ha dichiarato una delle due ragazze di turno quella sera. Alla fine della serata i ‘Re del Metallo Pesante’ hanno salutato il personale del bar, hanno scattato un paio di foto insieme e poi se ne sono andati con la vittoria della loro nazionale in tasca e un nuovo successo in arrivo per questa sera.