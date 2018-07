Cuneo: bambino di 6 anni muore travolto dal trattore guidato dal nonno

Drammatica vicenda nel Cuneese: in un’azienda agricola a conduzione famigliare, un bambino di 6 anni è morto travolto accidentalmente da un trattore manovrato dal nonno. Il tragico incidente si è consumato nel cortile dell’azienda nella prima mattinata di lunedì, intorno alle 9, nella frazione San Biagio di Centallo.

Secondo le prime ricostruzioni pare che l’anziano sia salito sul mezzo e abbia attivato il motore senza accorgersi che nel cortile c’era il nipotino. Si è tragicamente accorto della sua presenza soltanto quando l’ha investito. Immediata la chiamata al 118, ma nonostante la tempestività dell’intervento dell’ambulanza e dell’elisoccorso nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita al piccolo.

Subito dopo, per il forte trauma emotivo subito, il nonno ha avuto un malore, per cui è stato immediatamente trasportato in ambulanza in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Centallo e i militari dell’arma del Nucleo Operativo di Fossano per effettuare tutti i rilievi del caso e poter quindi chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Infine sono sopraggiunti anche i funzionari dello Spresal dell’Asl Cn1, per verificare le condizioni di sicurezza del mezzo agricolo.

Il corpo del bambino è stato trasportato nella camera mortuaria di Centallo in attesa di disposizioni del magistrato di turno.