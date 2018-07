Gaeta, l’immagine dell’amore: un anziano in riva al mare con la moglie in una foto

In un’epoca in cui l’amore sembra un concetto anacronistico, degno soltanto delle migliori pagine della letteratura italiana e internazionale, l’immagine divenuta virale in queste ore sui social è un barlume di speranza per tutti i romantici: sul litorale di Gaeta un anziano, di spalle seduto su un muretto di fronte al mare, tiene stretto al suo fianco un portaritratti, contenente la foto della moglie. L’uomo ha evidentemente perduto l’amore della sua vita e non potendo vivere senza di lei, la porta ogni giorno virtualmente con sé, quando va ad ammirare il mare.

‘Sono giorni che viene non conosco questa splendida persona: so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore l’ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più. Un abbraccio forte caro amico sei un grande uomo’, ha scritto Giorgio Moffa, autore dello scatto rubato.

L’immagine è diventata immediatamente virale, numerose le condivisioni ma anche i commenti: ‘Testa chinata in cerca di sè, in cerca di lei. Forse perché si rende conto che sia sotto terra, ma che è viva dentro di lui! A fianco a lui. Ecco quella cornice che tanto abbraccia e porta vicino al suo cuore. Un uomo magari dalle poche parole. Che guarda il mare con la speranza che un suo semplice respiro si perda tra il vento e raggiunga il suo Amore. Ovunque sia’, ha scritto Roberta.

‘Ha amato, ama e amerà VERAMENTE per sempre.Sono rari questi grandi uomini’, scrive Camillo; ‘Amore e senso di solitudine, entrambi testimoniano un vissuto sentimentale intenso’, è invece il pensiero di Mirella.

E’ una foto emblematica, potente, il ritratto della solitudine, quella più profonda che si insidia nelle persone quando il destino decide di strappare dalle loro mani l’amore vero: i commenti sotto a questa immagine, per una volta mostrano il lato buono della rete, non quello dei leoni da tastiera, ma delle persone comuni, che dietro all’armatura nascondo un cuore sensibile.