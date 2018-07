Rolling Stone contro Salvini, Mentana e Lucarelli contro Rolling Stone

La rivista musicale Rolling Stone è andata in edicola il 5 luglio 2018 con una copertina arcobaleno e la scritta: ”Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice”. Nel presentare la ‘campagna’ per una ‘battaglia di civiltà’ contro la barbarie razzista, la redazione ha lanciato una appello ai personaggi dello spettacolo, della musica, del cinema, della televisione, della letteratura, del giornalismo e dello showbiz tutto, affinché sottoscrivano e condividano la posizione, ‘per una società aperta, moderna, libera e solidale’. In questa sorta di appello pubblicato sulla rivista, si legge: ”Rolling Stone, sin dalla sua fondazione, 50 anni fa, significa impegno nella vita politica e sociale, lotta al fianco degli ultimi e coraggio nel dire sempre da che parte sta. Caratteristiche vitali e per noi irrinunciabili. Crediamo che oggi in Italia sia fondamentale prendere una posizione chiara, crediamo che volgere lo sguardo dall’altra parte e aspettare che passi la bufera equivalga a essere complici, crediamo, una volta di più, nel soft power della cultura pop, nella sua capacità di unire, condividere, accogliere”. E sono stati in tanti a rispondere all’appello e a sottoscriverlo, salvo però scoprire che il nome del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana era stato messo arbitrariamente e che Mentana non ne sapeva niente, e anzi, in seguito è intervenuto per dissociarsi dall’iniziativa. Ed ecco di seguito il racconto del giornalista su quanto è accaduto.

Mentana contro Rolling Stone Enrico Mentana / Ansa Mentana ha smentito di aver ‘firmato’ il manifesto di Rolling Stone, spiegando invece che alla richiesta di sottoscriverlo “Risposi di no perché non condivido l’attacco a una persona liberamente eletta”. Oltre a ribadire di non aver aderito a nulla, Enrico Mentana ha pure accusato la testata musicale di ‘scorrettezza’. E su Facebook ha scritto: Quando voglio dire qualcosa, la dico. In prima persona, avendo la fortuna di poterlo fare in tv, e potendolo fare come tutti qui su fb. Non credo agli appelli o alle prese di posizione perentorie e che servono solo a scopi identitari, o a volte peggio mirano a un po’ di pubblicità gratuita”. E per essere ancora più chiaro: “Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa (a meno che “Enrico Mentana, giornalista” non sia un omonimo). È un caso di malcostume, trasandatezza, sciatteria? Non so, non ho ancora letto la rivista. So però che il suo direttore mi aveva chiesto l’adesione, e la risposta è stata chiara…”, ossia negativa. Dopo che è scoppiato questo ‘caso Mentana, il direttore del Rolling Stone Massimo Coppola ha replicato: di seguito il suo intervento.

La Replica del direttore del Rolling Stone Massimo Coppola a Mentana La Replica del direttore del Rolling Stone Massimo Coppola è la seguente: ”Caro Enrico, non essendo un appello non ci sono firmatari. Abbiamo deciso di includere i post pubblici sul tema dopo che molti ci hanno detto “ci sto, ma ho già detto quel che penso, non potete pubblicare il mio post?” I post sono pubblici e quindi mi pare una scelta legittima pubblicarli. Se decido di raccogliere tutte le dichiarazioni pubbliche su questo o quel tema, non devo certo chiedere a tutti coloro che le hanno espresse se posso farlo. Mi scuso per non averti detto che lo avrei fatto, una dimenticanza, anche se ripeto, abbiamo ripreso una tua dichiarazione pubblica, cosa per la quale non è necessaria un’autorizzazione, a differenza di una conversazione privata su whatsapp (qui si riferisce ad alcuni screenshot pubblicati da Mentana come commento a un suo post su Facebook, che sono stati poi cancellati, ndr) – non era fondamentale pubblicarla, credo, per sostenere la tua posizione. Ad ogni modo, ti chiedo scusa per non averti detto che avremmo pubblicato la tua dichiarazione. Con immutata stima’. Dopo questo messaggio, il ‘carteggio’ tra i due è proseguito, con la controreplica di Mentana, che abbiamo riportato di seguito.

La controreplica di Mentana a Coppola del Rolling Stone Ed ecco che Enrico Mentana mette i puntini sulle i: ”No, Coppola. Il mio no (ho tolto lo screenshot del nostro dialogo via Whatsapp perché c’era di mezzo un’altra persona) era chiaro. Non puoi decentemente sostenere che siccome altri ti hanno detto che ne avevano già scritto e non avevano modo di ripetere o cambiare, allora questo ti permetteva di prendere oltre ai loro anche brani di altri che erano ignari della tua iniziativa o peggio, come nel mio caso, si erano dichiarati esplicitamente indisponibili, per di più usandone il nome come elemento di richiamo pubblicitario. È stata un’operazione mediocre”. E dopo questo intervento ha detto la sua anche Selvaggia Lucarelli, che in un post al vetriolo ha criticato la rivista di musica, come riportato di seguito.