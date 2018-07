Punto dai calabroni, 66enne muore di shock anafilattico

E’ morto di shock anafilattico Maurizio Agricola, un pensionato di 66 anni originario di Limana, da anni residente a Cet in provincia di Belluno. L’anziano è deceduto ieri mattina nella casa di famiglia a Ceresera in seguito alla puntura di un calabrone. ‘Vieni subito qui, sono stato punto dai calabroni e mi sento soffocare’, sono state le sue ultime parole d’aiuto rivolte alla moglie.

La donna ha immediatamente chiamato il 118, ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori per l’uomo non c’è stato nulla da fare: gli è stata somministrata l’adrenalina, come da prassi in questi casi, gli sono state praticate le primarie tecniche di rianimazione, ma nulla è stato sufficiente a salvargli la vita. Quando l’uomo ha raggiunto il pronto soccorso di Belluno è stato soltanto possibile dichiararne il decesso.